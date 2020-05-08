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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

Ограничения не распространяются, в частности, на людей, выезжающих на работу и службы жизнеобеспечения

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении губернатора края, опубликованном в пятницу на краевом интернет-портале правовой информации.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции... постановляю ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа и города Невинномысска ограничения на въезд (выезд) граждан", - говорится в документе.

Ограничения не распространяются на людей, выезжающих на работу, службы жизнеобеспечения, транзитный транспорт, граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на этих территориях, и так далее. Ограничения будут сняты отдельным постановлением.

В границах территорий оборудованы круглосуточные пункты контроля, где каждый будет проходить бесконтактную термометрию. При наличии признаков респираторного заболевания либо температуре тела выше 37 градусов прохождение через пункт контроля человеку будет запрещено.

В Ставропольском крае до 11 мая включительно действует режим всеобщей самоизоляции. Как ранее сообщил на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров, за все время на Ставрополье зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Более трети случаев зарегистрированы на территориях, на которых постановлением губернатора введены ограничения.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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