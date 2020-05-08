Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении губернатора края, опубликованном в пятницу на краевом интернет-портале правовой информации.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции... постановляю ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа и города Невинномысска ограничения на въезд (выезд) граждан", - говорится в документе.

Ограничения не распространяются на людей, выезжающих на работу, службы жизнеобеспечения, транзитный транспорт, граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на этих территориях, и так далее. Ограничения будут сняты отдельным постановлением.

В границах территорий оборудованы круглосуточные пункты контроля, где каждый будет проходить бесконтактную термометрию. При наличии признаков респираторного заболевания либо температуре тела выше 37 градусов прохождение через пункт контроля человеку будет запрещено.

В Ставропольском крае до 11 мая включительно действует режим всеобщей самоизоляции. Как ранее сообщил на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров, за все время на Ставрополье зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Более трети случаев зарегистрированы на территориях, на которых постановлением губернатора введены ограничения.