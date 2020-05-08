Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в пятницу из Франкфурта-на-Майне в Москву с 58 россиянами, застрявшими в ФРГ из-за пандемии. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Германии.

"8 мая, в канун 75-летия Победы, 58 граждан России вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву (аэропорт Шереметьево) на вывозном рейсе номер AFL 2657 компании "Аэрофлот", - отметили в дипмиссии. Речь идет о россиянах из более 20 регионов РФ.

В посольстве выразили слова благодарности российским и германским органам за "слаженное и эффективное взаимодействие".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.