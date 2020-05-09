Главы силовых ведомств России призвали беречь память о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Руководители силовых ведомств России призвали беречь память о победе в Великой Отечественной войне и не допускать искажения истории.

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны следственных органов! Уважаемые коллеги, дорогие студенты и кадеты наших образовательных учреждений! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Сегодня как никогда важно не допускать пасквилей на подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, передавая юным наследникам Великой Победы уважение к истинной мировой истории и стремление познавать и чтить героизм наших отважных предков", - говорится в поздравлении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, размещенного на сайте ведомства.

Тему памяти также затронул министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он напомнил, что на фронтах сражались и солдаты правопорядка, которые также боролись с преступностью и обеспечивали безопасность в тылу. "Наш долг - беречь светлую память о доблестных защитниках родной земли, сохранять и приумножать лучшие традиции поколения победителей. Его беспримерная стойкость, сила духа и патриотизм являются непреходящими ценностями, нравственной основой, на которой воспитываются молодые сотрудники органов внутренних дел. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за возможность жить и трудиться под мирным небом", - подчеркивается в поздравлении министра.

Директор Росгвардии Виктор Золотов призвал не забывать, кто победил в войне. "Именно советский солдат поставил точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив нацизм и фашизм. Именно советский народ в кратчайшие сроки сумел возродить из руин страну, ставшую одним из мировых центров науки, культуры и образования. Именно воины-фронтовики и труженики тыла заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые мы сегодня передаем своим детям и внукам", - отметил Золотов в своем обращении на официальном сайте Росгвардии.

"Во имя победы над врагом советские солдаты все как один поднялись на защиту страны, подарив нам мир и свободу. В нашей благодарной памяти навсегда останутся мужество и самоотверженность тех, кто отстоял независимость Отечества", - присоединился к поздравлениям глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По его данным, за прошлый год пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили около 40 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых более 5 тыс. авиабомб. Все они остались со времен Великой Отечественной войны.