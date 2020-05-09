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Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

По словам главы региона Рамзана Кадырова, послабления также коснутся хозяйственных магазинов

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО [станций технического обслуживания], хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", - написал Кадыров.

В Чечне 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 322 человека уже выздоровели, восемь умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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