В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО [станций технического обслуживания], хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", - написал Кадыров.