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75-летие Победы

Дипломаты и ученики школы при посольстве РФ в Вашингтоне провели акцию "Свеча Победы"

На газоне территории диппредставительства были расставлены электронные свечи в виде цифры 75

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов, российские дипломаты, а также ученики школы при посольстве в Вашингтоне провели в пятницу акцию, приуроченную к 75-летию Победы. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Накануне Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне прошла акция "Свеча Победы". Посол Анатолий Антонов, дипломаты и ученики школы при посольстве почтили память погибших и всех, кому мы обязаны Великой Победой", - говорится в сообщении.

На газоне у фонтана на территории российской дипмиссии были расставлены электронные свечи, из которых сложилась цифра 75.

Ранее в пятницу посол Антонов в приветственном видеообращении, распространенном американской организацией "Друзья Национального мемориала Второй мировой войны", заявил, что Россия бережно хранит память о победе над нацизмом и о союзнических отношениях в годы войны со странами антигитлеровской коалиции.

В субботу в США в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса пройдет акция "Бессмертный полк". Как сообщил в беседе с ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, в ней примут участие свыше 20 американских городов, а также некоторые страны Европы и СНГ.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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