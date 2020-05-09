Приморские артисты поздравляют ветеранов военными песнями

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Поем двором" началась во Владивостоке, во дворы к каждому из ветеранов Великой Отечественной войны приезжают артисты Приморского края, чтобы поблагодарить, поздравить с Днем Победы и спеть несколько военных песен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В День Победы с 12:00 (05:00 мск) во дворы участников Великой Отечественной войны приезжают артисты Приморского края. К каждому из ветеранов приедет один из исполнителей в военной форме, с георгиевской лентой на груди. Музыканты обратятся к ветеранам со словами благодарности и в подарок исполнят песни военных лет. Присоединиться к концерту могут все желающие жильцы домов, которые могут подпевать артистам из распахнутых окон", - отмечают в пресс-службе Владивостока.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, во Владивостоке сформированы 30 бригад, которые поздравят 217 ветеранов. Всего в Приморье поздравления в День Победы принимают около 1 000 ветеранов. Артисты приезжают к ним на брендированных автомобилях, оснащенных колонкой и микрофоном и поют известные песни.

Одним из первых поздравления в День Победы получил ветеран Великой Отечественной войны Николай Москаленко. Он служил в артиллерийском дивизионе, сопровождал военные грузы из Приморья в Москву. Позже он участвовал в военных действиях против Японии. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича, а под Сталинградом отдал жизнь за победу его отец. "Николай Яковлевич не случайно оказался одним из первых в наших списках для поздравлений. Сегодня, 9 мая, он празднует свой день рождения. Ему исполняется 94 года. Мы спешим поздравить именинника с почетной датой", - отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

День Победы в 2020 году проходит без традиционных массовых мероприятий. Жители Приморья празднуют 9 мая в условиях самоизоляции, устраивая флешмобы в соцсетях и используя окна многоквартирных домов для поздравлений участников Великой Отечественной войны, в частности, выставляя портреты своих героев.

Ветераны Приморья

На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. из них погибли. Приморский край стал "воротами" для поставок союзников по программе ленд-лиза: через Владивосток и Находку поставлялись военная техника, продовольствие и медикаменты, жизненно необходимые стране. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы.