К 75-летию Победы Ростех запустил проект с "ожившими" фотографиями времен войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ростех в рамках проекта "Оживший кадр" анимировал исторические фотографии времен Великой Отечественной войны. Обработанные снимки опубликованы в субботу на страницах госкорпорации в Instagram , Facebook , Twitter и "ВКонтакте" .

"На архивных фото запечатлена работа тружеников тыла, которые выпускали боевую технику для фронта. Художественная обработка снимка создает эффект "живого" кадра, действующие лица на котором двигаются, а механизмы - работают. На снимках показана работа предприятий по выпуску танков, авиадвигателей, а также процесс ремонта техники", - пояснили в пресс-службе Ростеха.

В частности, на кадры попали цеха нынешних Объединенной двигателестроительной корпорации, "Курганмашзавода", "Уралвагонзавода" и других. На одном из снимков воспроизведен процесс ремонта на Сталинградском тракторном заводе танка Т-26, принимавшего активное участие в боях в начале войны. На другом фото кипит работа в цеху по сборке легендарных Т-34 на Челябинском тракторном заводе. Уже в 1943 году завод стал вторым в Советском Союзе по объему выпуска "тридцатьчетверки".

По-новому взглянуть на историю тыла позволил метод обработки Parallax. С его помощью можно работать со слоями фотографии и анимировать ее часть путем смещения объектов. Это придает кадру динамику и создает иллюзию происходящего в реальном времени запечатленного момента.