В больнице имени Филатова в Москве продолжают лечиться 888 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы №15 имени Филатова в Москве 30 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. На лечении остаются 888 пациентов с этой инфекцией, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

В числе медучреждений для лечения пациентов с коронавирусом в столице больница №15, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском. По данным на 8 мая, в больнице №15 на лечении находились 1333 пациента, из них у 918 был подтвержден коронавирус.

"Сводка на утро 9 мая. Всего на лечении 1299 [человек]. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1250, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 888", - написал Вечорко.

Он отметил, что в отделении реанимации 160 пациентов, из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За сутки из больницы выписали всего 195 человек, а поступил - 161.

В свою очередь главный врач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook сообщила, что в больнице на 9 мая находятся на лечении всего 596 человек, из них 257 с подозрением на коронавирус, у 198 пациентов этот диагноз подтвержден. На ИВЛ находятся 9 пациентов с коронавирусом. За сутки поступило 55 человек (из них 34 с COVID), выписано 87 (30 ранее заразившихся коронавирусом).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.