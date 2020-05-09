{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В больнице имени Филатова в Москве продолжают лечиться 888 пациентов с коронавирусом

Из них 60 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы №15 имени Филатова в Москве 30 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. На лечении остаются 888 пациентов с этой инфекцией, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В числе медучреждений для лечения пациентов с коронавирусом в столице больница №15, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском. По данным на 8 мая, в больнице №15 на лечении находились 1333 пациента, из них у 918 был подтвержден коронавирус.

"Сводка на утро 9 мая. Всего на лечении 1299 [человек]. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1250, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 888", - написал Вечорко.

Он отметил, что в отделении реанимации 160 пациентов, из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За сутки из больницы выписали всего 195 человек, а поступил - 161.

В свою очередь главный врач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook сообщила, что в больнице на 9 мая находятся на лечении всего 596 человек, из них 257 с подозрением на коронавирус, у 198 пациентов этот диагноз подтвержден. На ИВЛ находятся 9 пациентов с коронавирусом. За сутки поступило 55 человек (из них 34 с COVID), выписано 87 (30 ранее заразившихся коронавирусом).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Якутске открыли стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Она представляет собой золотую звезду, перед которой установлены 3-линейная винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и автомат Калашникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС