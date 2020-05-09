Песню "День Победы" впервые исполнили на якутском языке

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Песню "День Победы" впервые перевели и исполнили на якутском языке, сообщили в субботу на сайте Якутского регионального отделения партии "Единая Россия".

"В честь 75-летия Великой Победы артисты и общественники исполнили песню "День Победы" на якутском языке. Видеоклип с участием артистов распространяется через Whatsapp", - говорится в сообщении.

Благодаря проекту "День Победы на разных языках" к 75-летию Победы песня впервые переведена на более чем сто языков. Инициатива данного проекта принадлежит оргкомитету "Наша Победа" партии "Единая Россия".

"Я убежден, что перевод на родном языке должен тонко передавать настроения и чувства песни. Самое сложное состояло именно в этом. Отточенные выражения и смысловые словосочетания даются нелегко", - рассказал автор перевода песни, писатель и журналист Афанасий Гуринов. В работе над песней также участвовали доктор филологических наук Варвара Окорокова, переводчик и писатель Валентина Комиссарова, композитор Кирилл Герасимов и артист Алексей Егоров.

Бурятское отделение партии "Единая Россия" также подготовило художественный перевод и запись песни "День победы" на бурятском языке. В Министерстве культуры Республики Бурятия сообщили, что каждый желающий с 9 по 11 мая может спеть "День Победы" на родном языке и записать свой видеоролик.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, многие особенно отличились меткие стрелки.