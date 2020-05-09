Президент Узбекистана открыл в Ташкенте парк Победы

ТАШКЕНТ, 9 мая./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открыл возведенный по его инициативе в столице республике парк Победы. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировал информационный телеканал "Узбекистан-24".

"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", - сказал президент, выступая на церемонии открытия. По его словам, нынешнее и последующие поколения узбекистанцев навсегда сохранят память о таких соотечественниках, как жительница Ташкентской области Зульфия Закирова, которая отдала фронту всех пятерых своих сыновей, ей и ее материнскому подвигу посвящена отдельная экспозиция парка.

В центре парка Победы, выстроенного в Алмазарском районе столицы Узбекистана, установлен памятник генерал-майору Сабиру Рахимову - известному советскому военачальнику, погибшему при освобождении от фашистов Польши. В парке также установлены образцы военной техники и вооружения времен войны 1941-45 годов, в том числе танк Т-34 и военно-транспортный самолет Ли-2, выпускавшийся в те годы в Ташкенте. На территории парка выстроены композиции с окопами и блиндажами, всевозможные инсталляции, музей личных вещей фронтовиков, макет вокзала, на перронах которого узбекистанцы встречали сотни тысяч эвакуированных из западных регионов Советского Союза женщин, стариков и детей.

По официальным данным, в действующую армию в годы ВОВ было призвано около 1,5 млн жителей республики, около 600 тыс. из них погибли. Более 120 тыс. узбекистанцев в годы войны были награждены орденами и медалями СССР, 338 были удостоены звания Героя Советского Союза, 53 стали полными кавалера и ордена Славы.