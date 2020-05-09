"Оппозиционная платформа" создает на Украине организацию по защите исторической памяти

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) инициировали создание общественной организации "Национальный фронт за защиту исторической памяти", целью которой будет не допустить переписывание истории на Украине, в том числе и трактовки событий Великой Отечественной войны. Об этом в субботу заявил председатель политсовета партии, депутат Рады Виктор Медведчук перед возложением цветов к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

"Наша партия будет продолжать вести борьбу за сохранение исторической памяти. Мы инициировали создание общественного движения под названием "Национальный фронт за защиту исторической памяти", - сказал Медведчук журналистам. Он пояснил, что создание такой организации необходимо, так как на Украине "историческая память нуждается в том, чтобы не просто ее восстановили, а чтили и уважали".

Медведчук также сообщил, что ОПЗЖ в День Победы "дойдет до каждого ветерана" и поздравит с праздником, а фракция партии в Раде будет продолжать отстаивать их интересы, права на льготы и медицинское обслуживание.

"В День Победы мы никогда не забудем наших дедушек и бабушек, которые отдали жизнь за то, чтобы мы жили в своей стране. Мы не дадим переписать историю, мы защитим ветеранов и всех, кто хранит память о Дне Победы", - заявил в свою очередь сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте Юрий Бойко.

Депутаты ОПЗЖ, несмотря на карантин, возложили цветы к памятнику Вечной Славы в столице Украины, а также приняли участие в праздничном автомобильном флешмобе, во время которого несколько десятков военных ретроавтомобилей проехали по центру Киева под песню "День Победы".

Переписывание истории

На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Петра Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны. В 2014 году в стране началась политика декоммунизации и героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. В 2015 году на законодательном уровне 8 мая был утвержден Днем памяти и примирения с целью чествования жертв Второй мировой войны, а 9 Мая с тех пор отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда же Киев отказался от названия Великая Отечественная война.

Подобный подход к событиям ВОВ остается и при нынешней власти. 7 мая директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович обнародовал ролик, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, в котором выступил против "культа Победы", заявил, что во время тех событий украинцы якобы воевали за "чужие интересы", а также поддержал идею героизации коллаборационистов, в годы войны сотрудничавших с гитлеровцами.

В этом году правительство Украины отменило все массовые мероприятия в честь Дня Победы, пояснив это действующим в стране карантином. Оппозиция раскритиковала такое решение власти.