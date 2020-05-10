В Сиднее прошли торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы

СИДНЕЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались в субботу в Сиднее с возложения венков к мемориальной плите советским воинам в парке Уэверли и продолжились на территории генерального консульства РФ в Сиднее, где состоялась акция "Бессмертный полк".

Церемония возложения венков в этом году была немноголюдной. Из-за эпидемиологических ограничений формат мероприятия, в котором ежегодно принимают участие порядка 350 человек, пришлось изменить, существенно сократив число гостей. В парке Уэверли собрались главы российского посольства и генерального консульства РФ, представители общественных организаций и депутаты местного парламента. Также почтили память советских воинов представители генерального консульства Казахстана в Сиднее.

"Для каждой семьи в России, в странах, входивших ранее в состав Советского Союза, для миллионов соотечественников во всем мире этот праздник имеет особое, ни с чем не сравнимое значение. В этот день мы скорбим о миллионах павших и с гордостью чествуем поколение героев-победителей, выражаем безмерную благодарность тем, кто подарил нам жизнь и мирное небо над головой. В рядах антигитлеровской коалиции храбро сражались и австралийцы, так что сегодня мы вспоминаем своих героев и отдаем дань уважения тем, кто сражался с ними плечом к плечу", - сказал посол РФ в Австралии Алексей Павловский во время торжественной церемонии.

Также глава дипломатической миссии отметил, что ветераны, чьим домом является Австралия, указом президента Российской Федерации были награждены юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". "Это знак глубочайшей признательности и искреннего преклонения перед бессмертным подвигом вашего поколения, который остается немеркнущим примером мужества, стойкости, преданности Отечеству", - подчеркнул Павловский.

По словам Семена Пинчука, учредителя австралийской русской газеты "Горизонт" и бессменного организатора торжественных митингов в честь Дня Победы в Сиднее, на сегодняшнюю церемонию "хотели прийти многие, но из-за эпидемиологических ограничений мероприятия с большим числом участников запрещены". "В мэрии к нашей просьбе сделать небольшое исключение для русской общины в такой праздник отнеслись с пониманием, тем более что глава города и члены совета и сами всегда участвуют в наших митингах. Сегодня здесь также присутствуют представители мэрии и городского совета, они возлагают венки к памятнику воинам АНЗАК (Австралийский и новозеландский армейский корпус - прим. ТАСС) и мемориальной плите советским солдатам", - рассказал Пинчук.

"Бессмертный полк" в Сиднее

Также в Сиднее прошла акция организаторов "Бессмертного полка", в ходе которой все, кто решил почтить память советских воинов, могли сфотографироваться на фоне баннера акции с портретом участника войны или звездой города-героя. "Наши планы существенно изменила пандемия, нам пришлось отменить шествие "Бессмертного полка". Но, несмотря ни на что, люди все равно хотят увековечить память о своих близких и родных, участников войны. И таких людей очень много, среди них есть и австралийцы, которые также приходят чтобы отдать дань уважения воинам Красной армии", - рассказала координатор движения "Бессмертный полк" в Сиднее Ксения Трифонова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Акции "Бессмертного полка" в Австралии проходят и в социальных сетях, где участники выкладывают семейные фотоархивы и воспоминания, связанные со Второй мировой войной.