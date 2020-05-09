{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Алиев поздравил Путина с 75-летием Великой Победы

Российский лидер в свою очередь передал поздравления с праздником президенту и народу Азербайджана

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы азербайджанского государства.

"9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин в свою очередь передал поздравления с праздником президенту и народу Азербайджана.

"Главы государств обменялись мнениями о проводимой работе по борьбе с коронавирусом и сотрудничестве двух стран в этой сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, как следует из информации, во время телефонного разговора "обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС