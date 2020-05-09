Алиев поздравил Путина с 75-летием Великой Победы

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы азербайджанского государства.

"9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин в свою очередь передал поздравления с праздником президенту и народу Азербайджана.

"Главы государств обменялись мнениями о проводимой работе по борьбе с коронавирусом и сотрудничестве двух стран в этой сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, как следует из информации, во время телефонного разговора "обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией".