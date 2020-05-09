Российские дипломаты в Эстонии приняли участие в праздничных мероприятиях в День Победы

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве в субботу.

"Праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне были открыты церемонией возложения послом России в Эстонии Александром Петровым вместе с военным атташе Андреем Бережным венков и цветов к памятнику Воину-освободителю, а также к обелискам [в честь] Героев Советского Союза из Эстонии Арнольда Мери и Энделя Пусэпа", - указали в посольстве.

В рамках празднования юбилея Великой Победы сотрудники посольства и генерального консульства в Нарве посетили советские воинские захоронения в городах Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Валге, Выру, а также в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском и Йыгеваском уездах, почтив память красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. На острове Сааремаа возложение было проведено силами местной ветеранской организации.

В связи с действующими в Эстонии ограничениями, введенными с целью предотвращения распространения коронавируса, некоторые праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате. Так, на интернет-сайте посольства и страницах в социальных сетях было опубликовано совместное видеопоздравление Петрова и послов в Латвии и Литве Евгения Лукьянова и Александра Удальцова, открыта виртуальная выставка об освобождении Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков, а также показан документально-художественный фильм, посвященный Эстонскому стрелковому корпусу Красной армии.

"Несмотря на ограничения, предусмотренные действием в Эстонии чрезвычайного положения в связи с пандемией, тысячи эстоноземельцев, соблюдая меры социального дистанцирования, принесли цветы к памятникам и захоронениям советских солдат, а также приняли участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка", - отметили в диппредставительстве.