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75-летие Победы

Более 3,5 тыс. фотографий участвуют в онлайн-шествии "Бессмертного полка. Краснодар"

Фотографии будут транслировать до 23:00 на большом медиаэкране на Главной городской площади

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. фотографий ветеранов покажут в течение дня 9 мая на большом медиаэкране Главной городской площади Краснодара. Все их прислали жители города для участия в акции "Бессмертный полк. Краснодар", сообщает пресс-служба администрации города.

"Более 3,5 тыс. участников "идут" в онлайн-шествии "Бессмертного полка. Краснодар". Именно столько фотографий ветеранов Великой Отечественной войны прислали краснодарцы", - говорится в сообщении.

Фотографии транслируются на большом медиаэкране на Главной городской площади, начиная с 7 часов утра. Кроме того, в пресс-службе добавили, что в течение дня количество фотографий в онлайн-шествии будет увеличиваться по мере обработки всех присланных заявок. Планируется, что показ на медиаэкране будет продолжаться до 23:00. Кроме того, начиная с 15:00 фотографии родственников краснодарцев, участвовавших в войне будут показывать в эфире муниципального телевидения.

Краснодар вошел в число 15 советских городов, которые в годы войны подверглись наибольшим разрушениям. Здесь были разрушены заводы, мельницы, электростанция, железнодорожный вокзал и речная пристань, две больницы, 807 жилых домов, водопровод, четыре вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры. Немецкие войска в Краснодаре впервые применили машины смерти - душегубки. Всего в период оккупации погибли более 13 тыс. человек, в довоенное время численность населения города составляла около 200 тыс. человек.

После освобождения в Краснодаре прошел первый в истории страны судебный процесс над захватчиками и их пособниками. Сейчас в городе проживают 12 воинов-освободителей Краснодара и два участника обороны Пашковской переправы, они являются почетными гражданами города. Полностью Кубань была освобождена только осенью 1943 года.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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