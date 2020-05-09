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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга подтвердили смерть трех медработников, заразившихся коронавирусом

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, двое врачей и медсестра умерли во второй половине апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть трех медицинских работников после заражения коронавирусом. Двое врачей и медсестра умерли во второй половине апреля, сообщили в субботу в пресс-службе комитета.

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"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников - двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн",- говорится в сообщении.

Всего, по данным комитета, в инфекционной больнице им. Боткина проходят лечение после заражения коронавирусом 214 медицинских работников, трое из них на искусственной вентиляции легких.

Случаи заражения медработников ранее зафиксировали в НИИ им. Вредена, НИИ им. Джанелидзе, Мариинской больнице, больнице Святого Георгия, психиатрической больнице имени Кащенко и других учреждениях здравоохранения. Помимо работников Александровской больницы и Госпиталя ветеранов войн, также умерли две санитарки НИИ им. Вредена, у них было подтверждено заражение коронавирусом. Кроме того, умерла сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Известно также о гибели врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи, одного врача и двух медсестер НИИ им. Джанелидзе, но выводы комиссии о причинах их смерти не сообщались.

По последним данным, в Петербурге выявлено 6 990 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 662 человека, умерли 53.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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