Оренбургские поисковики создали ресурс с данными про потери Чкаловских дивизий

ОРЕНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Активисты поисковых отрядов Оренбургской области к празднованию 75-летия Победы завершили комплексное исследование по проекту "Чкаловские дивизии. Памяти погибших", создав ресурс с выверенными списками погибших и пропавших без вести оренбуржцев, которые были призваны в воинские соединения, сформированные в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты Оренбургской области, председатель военно-патриотического поискового клуба "Патриот" Сергей Ельчанинов.

"В ходе реализации проекта "Чкаловские дивизии. Памяти погибших" руководители поисковых отрядов и активисты Александр Орлов, Олег Филатов, Наталья Ельчанинова, Мария Беломытцева, Александра Никульшина обрабатывают данные, полученные при архивном исследовании в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске. Каждая запись из более 6 000 персоналий проходит проверку в обобщенных базах данных Министерства обороны "Мемориал" и "Память народа". Затем формируются выверенные списки по погибшим и пропавшим без вести оренбуржцам, которые были призваны в воинские соединения, сформированные на территории области в период Великой Отечественной войны. Следующий шаг - поэтапная выгрузка на сайт poisk-patriot.ru в раздел "Дивизии", которую проведем в дни празднования 75-летия Победы", - сказал он.

Поисковикам удалось отследить путь девяти основных дивизий, сформированных на территории Оренбургской области. На сайте poisk-patriot.ru создана интерактивная карта их движения. На ресурсе постепенно будет появляться информация про погибших и пропавших без вести бойцов этих подразделений - всего около 2 000 человек. Помимо публикации в сети Интернет, поисковики планируют выпустить по итогам исследования книгу, куда войдут данные не только об основных воинских формированиях, но и о небольших группах, уходивших на фронт из Оренбургской области.

Над проектом поисковики работают второй год. Первым направлением стала оцифровка списков призывников 1939-1945 годов, отправленных дел с похоронными извещениями и книги учета извещений, находящихся на хранении в военных комиссариатах Оренбургской области. Документы в электронном виде передали для размещения на сайте ОБД "Мемориал" Министерства обороны РФ, уточнили в клубе "Патриот".

Второе направление - архивное: изучение боевого пути и анализ списков безвозвратных потерь велись в Центральном архиве Министерства обороны РФ. С ноября 2019 года по март 2020 года руководители поисковых отрядов, активисты студенческого объединения "Патриот Отечества" и студенты исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета побывали в Подольске трижды. Они обработали более 350 архивных дел 20 воинских формирований периода Великой Отечественной войны, среди них выбрали более 6 000 персоналий.

"Третье направление - практическое проведение поисковых экспедиций на местах боев, где воевали и несли потери дивизии, сформированные в Чкаловской (Оренбургской) области. Так, в июле-августе 2019 года уже прошли поисковые экспедиции в Новгородской и Волгоградской областях. В основном оренбуржцы работали в Новгородской области. В ходе поисковых работ были найдены останки одного и семи бойцов РККА, а также среди них два медальона и именная вещь - алюминиевая фляга с надписью "ПОЛЧНА", - рассказала ТАСС Наталья Ельчанинова.

Оренбуржье - фронту

За четыре года Великой Отечественной войны из Оренбургской (Чкаловской) области, согласно архивным данным, опубликованном на официальном сайте полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, было призвано 411 тыс. человек. На территории региона сформированы 15 дивизий, 11 бригад, девять авиаполков. Из Оренбургской области на фронт направлены две стрелковые бригады, четыре авиаполка, кавалерийское училище, 28-я и 36-я отдельные бронедивизии, два отряда железнодорожников, санитарный поезд №50. Военными училищами выпущено 3 612 летчиков и штурманов, 7 316 танкистов, 7 312 зенитчиков, 4 000 пулеметчиков.

За годы войны 235 оренбуржцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 65 тыс. награждены медалями "За отвагу".

За годы войны труженики области произвели 1 595 самолетов, три бронепоезда, 17,5 тыс. пулеметов, 507,7 тыс. винтовок, 741 млн патронов, миллионы снарядов, гранат, мин, 330 тыс. шинелей, 311 тыс. пар валенок, 23,5 тыс. кавалерийских седел и другой продукции. Колхозы и совхозы Оренбургской области сдали государству 124 млн пудов хлеба, свыше 6 млн пудов мяса; 12,5 млн пудов молока; 337 тыс. пудов шерсти, 157 413 штук кожсырья, 66 млн штук яиц.