В Поволжье в честь Дня Победы открыли новые памятники, парки и скверы

ТАСС, 9 мая. День Победы в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) отмечают открытием новых памятников, парков и скверов, участием во всероссийских акциях и, конечно же, адресными поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны. Из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий, в том числе праздничные салюты, будут транслировать в режиме онлайн, а традиционное шествие Бессмертного полка проходит в социальных сетях и в эфирах местных телеканалов.

Открытие новых памятников и скверов

День Победы в Нижегородской области начался с зажжения Вечного огня на площади Славы в Сормовском районе. Новая площадка у мемориального комплекса была открыта в честь 75-летия Победы. "Для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле", - отметили в пресс-службе правительства области.

По словам главы региона Глеба Никитина, Вечный огонь на площади Славы будет гореть непрерывно и станет символом боевого и трудового подвига сормовичей. "Горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Труженики тыла создавали орудия для фронта, особое место среди которых занимает танк Т-34 - танк Победы. Именно здесь, на Красном Сормове, произвели и поставили на фронт более 12 тыс. боевых машин", - отметил Никитин.

В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый памятник Советскому солдату. "В основе собирательного образа воина, запечатленного в памятнике - подвиг сына татарского народа Гази Загитова, который 30 апреля 1945 года вместе с однополчанами водрузил Красное Знамя над поверженным Рейхстагом", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента республики.

Парк Победы открыли 9 мая в селе Шихазаны Канашского района Чувашии. Рядом с памятником погибшим воинам возведена Стена Памяти. На ней увековечены имена уроженцев Канашского района - участников Великой Отечественной войны, а из их фотографий выложены знаменитые снимки - "Комбат", "Знамя Победы над рейхстагом", фотографии Парада Победы 24 июня 1945 года.

У старого железнодорожного вокзала Ульяновска к 75-летию Победы завершили установку военно-исторической композиции "Дороги войны" - Дороги Великой Победы". В годы Великой Отечественной войны именно с этого вокзала поезда увозили бойцов на поля сражений, это символизирует первый памятный знак "Дороги войны", установленный в 2018 году в виде вагона-теплушки. Второй памятный знак "Дороги Великой Победы" выполнен в виде паровоза Победы - локомотива мира, радости и светлой памяти о защитниках Родины. В память об участниках войны - железнодорожниках - рядом с вокзалом разбит сквер и высажена аллея из 75 кустов сирени.

Песни Победы и поздравления ветеранов

Акция "Бессмертный полк" в Поволжье, как и по всей стране, проходит в этом году онлайн. В Удмуртии трансляция виртуального шествия началась на светодиодном экране на Центральный площади Ижевска. В 13:00 мск начался онлайн-марафон "Бессмертный полк.Татарстан", участие в котором принимают семьи героев Великой Отечественной войны, в том числе сын героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева.

Во всех регионах округа проходит чествование ветеранов, у окон их домов дают концерты. В Пермском крае (в годы войны - Молотовская область), где производились артиллерийские системы, строились бронепоезда и бронекатера, поздравлять ветеранов отправились "Фронтовые бригады", малые группы артистов заедут в почти 340 дворов. Под окнами домов они поют легендарные песни военных лет. Всего же в регионе проживают 2020 участников Великой Отечественной войны.

В Кирове артисты русского концертного ансамбля "Три плюс два" Вятской филармонии и вокального ансамбля "Дивертисмент" 9 мая сыграли концерт под окнами дома ветерана Юрия Степановича Квятковского. В 18 лет он был призван на фронт и прошагал в пехоте от Сталинграда до Вены в составе ударно-прорывной 24-й, а потом 4-й гвардейской армии. После войны более полувека он проработал в Кировской, ныне Вятской филармонии.

В Ижевске парад провели на улице Союзной у дома Алексея Михайловича Рылова, который 7 ноября 1943 года в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной Армии и воевал в частях Калининградского фронта. Ветеран спустился к своему подъезду, рядом с которым прошла знаменная группа УФСИН со знаменем Победы и флагом РФ под композицию "Вставай страна огромная". В мероприятии также принял участие парадный расчет главного управления МЧС по Удмуртии, после чего состоялся концерт агитбригады, исполнившей для ветерана песни военных лет, художники нарисовали граффити во дворе на военную тематику, а активисты высадили клумбу из цветов. Концерты во дворах ветеранов прошли также в Глазове, Сарапуле и некоторых районах Удмуртии.

В Нижнем Новгороде во дворе дома, где живет ветеран Геннадий Кулаков, который принимал участие в боевых действиях с 14 лет, волонтеры нарисовали портрет фронтовика. В рамках акции "Образ Победы" уже создано 12 портретов, а также несколько граффити, посвященных победе в Великой Отечественной войне и теме присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

Песни Победы в праздничный день звучат на улицах городов. В 75 городских дворах Ульяновска проходит акция "Поем двором", в которой участвуют жители домов и волонтеры. Они исполняют для участников Великой Отечественной войны фронтовые песни. Кроме того, песни военных лет - "День Победы", "Катюша", "Последний бой" и другие - можно услышать в 27 троллейбусах и пяти трамвайных вагонах, курсирующих по городу.

Вечерние салюты

Вечером 9 мая во многих регионах пройдут салюты в честь Дня Победы. В Самаре военнослужащие впервые проведут его на открытой воде. Салютные установки 2А85 и артиллерийские орудия Д-30 будут установлены на двух баржах, которые встанут на середине реки Волги.

В Саратове, который в годы войны являлся тылом, куда были эвакуировано множество предприятий, салют начнется в 22.00 по местному времени в Парке Победы . "Приходить на площадь, в связи с режимом самоизоляции, действующим в регионе, нельзя, но можно будет увидеть салют из окон, с балконов. Кроме того, прямая трансляция салюта будет вестись на странице главы города Михаила Исаева в Instagram", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Традиционный салют на День Победы в Ульяновске, где в годы войны была сшита каждая третья солдатская шинель, а предприятиями выпущено свыше 5 млрд патронов, тоже пройдет в режиме онлайн. Его трансляцию можно будет увидеть на сайтах региональных каналов в 22:00 по местному времени.

В Пермском крае в День Победы пройдут онлайн-трансляции, виртуальные выставочные проекты, телевизионный марафон. Завершится празднование акцией "Фонарики победы", каждый житель в 22 часа по местному времени может зажечь свечу у окна или поднести к нему светящийся экран телефона.

Вечером 9 мая в Ижевске после минуты молчания жители города исполнят песню "День Победы", в том числе она прозвучит во дворах на улице Евгения Кунгурцева - дважды Героя Советского Союза. А на улице Архитектора Берша к акции "Фонарики победы", которая пройдет во всем городе, присоединятся актеры театра "Дай пять".

В годы войны в Поволжье было эвакуировано более 200 предприятий машиностроительной, легкой и пищевой промышленности. В военное время на предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Более 11 млн основного стрелкового оружия - винтовок и карабинов - выпустил за годы войны Ижевский машиностроительный завод - это больше, чем вся масса оружия этого же класса, произведенного всей промышленностью Германии. Из Нижегородской области на фронт было отправлено около 40 тыс. танков, самоходок и бронемашин, в Горьком (прежнее название Нижнего Новгорода) была произведена почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок. Самара, тогда именовавшаяся городом Куйбышев, в статусе запасной столицы обеспечивала радиосвязь главнокомандующих с фронтами.