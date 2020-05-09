Губернатор Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая./ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу с посланием к будущему поколению на месте строительства нового инфекционного корпуса больницы №23 Нижнего Новгорода, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства.

В своем обращении к потомкам губернатор пояснил, что строительство инфекционного корпуса ведется во время всемирной эпидемии коронавируса, которая унесла несколько сотен тысяч жизней во всем мире. Глава региона пожелал будущему поколению никогда не сталкиваться с такими серьезными угрозами.

"Живите полноценной жизнью, дорожите каждым ее мгновением. Цените труд врачей, медсестер, санитаров. Берегите себя и своих близких, не забывайте о достижениях прошлого и трудитесь ради будущего нашей великой страны", - приводит пресс-служба отрывок обращения губернатора, помещенного в капсулу в основании больницы.

Строительство инфекционного корпуса общей площадью 6 тыс. кв. м планируется завершить к 12 июня. В новом корпусе развернут 209 коек, часть из них будет с кислородной поддержкой, а часть - реанимационных.

"Они дополнят существующие мощности медицинских учреждений, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом, в которых уже создано почти 3 тыс. коек. В блоке создадут кабинеты лучевой, функциональной, эндоскопической диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Все оборудование в отделении будет цифровым", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время больница принимает жителей с поражениями центральной нервной системы инфекционного характера из всех районов города и области. Также в больнице развернут детский COVID-центр.