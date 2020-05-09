Праздничный концерт и акция "Сад памяти" прошли в Ханое по случаю 75-летия Победы

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественным митингом, праздничным концертом и высадкой деревьев в рамках международной акции "Сад памяти" отметили в субботу в Ханое 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В клубе посольства России, где прошли праздничные мероприятия, была создана стена "Бессмертного полка", который в этом году проводится в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

"Это один из самых священных и главных праздников всего нашего народа, причем не только России, но и всех стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза", - отметил в обращении к собравшимся посол России во Вьетнаме Константин Внуков. "Ту войну, самую страшную войну за всю историю человечества и самую страшную дня нашей страны, вели советские люди всех национальностей. Война фактически затронула каждую советскую семью, по сути в каждой семье кто-то пострадал или погиб", - сказал он.

Гости праздника почтили минутой молчания память всех павших на полях сражений. Программу мероприятий продолжил праздничный концерт, подготовленный сотрудниками дипмиссии, педагогическим коллективом и учащимися школы при посольстве. В исполнении российских дипломатов, учеников школы и преподавателей прозвучали песни и стихи военных лет, отрывки из литературных произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны.

Затем на территории посольства в рамках новой инициативы "Сад памяти", как и во многих странах, в честь 75-летия Победы были высажены деревья. Цель международной акции "Сад Памяти", организатором которой выступает российское общественное движение "Волонтеры Победы", увековечить подвиг всех 27 миллионов советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, высадив в память о каждом из них дерево.

По случаю 75-летия Победы в первые дни мая во многих образовательных учреждениях Вьетнама прошли тематические уроки "Великие поля сражений Великой Отечественной войны", организованные Российским центром науки и культуры в Ханое. Также по центральным каналам VTV1 и VTV3 вьетнамского телевидения был показан военно-драматический фильм "Крик тишины" о блокадном Ленинграде, снятый по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония".