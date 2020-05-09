Труженицу тыла после вмешательства прокуратуры Калининграда признали ветераном войны

КАЛИНИНГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Жительница Калининграда, участвующая в 1942 году в строительстве оборонительных рубежей Сталинграда, благодаря вмешательству прокуратуры города, признана ветераном войны. Накануне Дня Победы 93-летней женщине вручили соответствующее удостоверение, а также ей произведен перерасчет пенсии, сообщила в субботу пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что 93-летняя жительница Калининграда в годы войны выполняла тяжелую работу на сельхозполях, в 1942 году также участвовала в создании оборонительных рубежей Сталинграда, однако местные органы социальной защиты населения отказали ей в установлении статуса ветерана Великой Отечественной войны. Документы, подтверждающие ее трудовой стаж в годы войны, из Узбекистана, где до 2016 года проживала женщина, по запросам органов Пенсионного фонда России не поступали, и получение установленного законом статуса ветерана войны затянулось на несколько лет", - рассказали в пресс-службе.

Прокуратура Калининграда провела проверку соблюдения законодательства о защите социальных прав, по результатам которой прокурор города обратился в суд с заявлением об установлении факта работы женщины в годы войны. До вынесения судом решения по иску прокурора его требования были удовлетворены.

"Накануне 75-й годовщины Великой Победы труженице тыла выдано удостоверение ветерана войны и пересчитана пенсия с учетом приобретенного статуса", - отметили в прокуратуре.