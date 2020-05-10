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75-летие Победы

Жители регионов Поволжья исполнили вальсы и песни военных лет в День Победы

К всероссийской акции "Поем двором" также присоединились сотрудники МЧС в Казани и Набережных Челнах

ТАСС, 10 мая. Жители регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне исполнили в своих домах в рамках всероссийской акции песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова "День Победы" и другие песни военных лет, сообщили ТАСС региональные власти.

Кировчане после минуты молчания исполнили песню "День Победы" на своих балконах. В руках они держали портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Присоединились к общероссийской акции по исполнению песни и в Уфе, в числе тех, кто с портретом воевавших родственников исполнил "День Победы" у окна или на балконе, - семья заслуженного работника культуры РФ и Башкортостана Павла Хомича.

"Памятная дата для меня знаменательна вдвойне. Мне, как и Великой Победе, 75 лет. Я с большим удовольствием принимаю участие, потому что я всю жизнь пою", - рассказал журналистам Хомич.

Сотрудники МЧС поддержали всероссийскую акцию "Поем двором" в Казани и Набережных Челнах. Для поддержки флешмоба были задействованы мобильные комплексы информирования и оповещения населения (МКИОН) МЧС России, оснащенные мультимедийным экраном со звукоусиливающей аппаратурой.

По замыслу организаторов акции, перед ее началом была организована трансляция видеоматериалов по пожарной безопасности и другим тематикам, актуальным для предупреждения сезонных рисков. Звучали также и песни военных лет, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

Поздравляем ветеранов песней

В главном управлении МЧС России по Пермскому краю также подготовили свое музыкальное поздравление. Днем возле главного здания управления в центре города выступил оркестр из личного состава: на духовых инструментах прозвучали марши и вальсы военных лет.

Видео-концерт с лучшими номерами участников и победителей проекта "45 песен до Победы" состоялся в Ульяновской области. Концертные фронтовые бригады, организованные волонтерами культуры и добровольцами, выступали во дворах населенных пунктов с праздничными программами, сообщила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

В канун знаменательный даты московский продюсерский центр "Караван-стиль" объявил музыкальную акцию #ДеньПобедыСпоемВместе. Свое выступление записали и чувашские исполнители - народная артистка Чувашской Республики, солистка Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова, ведущий солист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков и коллектив Чувашской государственной академической симфонической капеллы.

Молодежь Татарстана во дворе дома устроила праздничный концерт для ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга Рустама Хабибуллина. В подарок ветеран получил не только концертные номера, но и поздравительную открытку-граффити, которую в рамках паблик-арт-проекта создали молодые художники движения URAM, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

Теги
РоссияТатарстанУльяновская областьБашкортостанКировская область75-летие Победы
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