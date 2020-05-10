Солдаты в форме военных лет, ретро-техника и всадники участвовали в параде в Туркмении

ТАСС, 10 мая. В Туркмении 9 мая прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед трибунами прошли представители различных родов войск, а также военнослужащие в форме времен войны, ретро-техника и всадники на ахалтекинских скакунах. Об этом сообщило государственное туркменское информагентство TDH.

Торжества в туркменской столице начались с церемонии возложения цветов к монументам Мемориального комплекса "Народная память", в которой принимали участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, министры, депутаты парламента и общественные деятели, а также заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Потом состоялась торжественная передача Россией Туркмении боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого сражался дед главы республики Бердымухамед Аннаев.

"Несмотря на то, что суровые годы войны давно миновали, страдания, боль и потери народа, проявленное им мужество, никогда не забудутся, будут вечно жить в памяти потомков как немеркнущий символ героизма", - сказал, приветствуя собравшихся, Бердымухамедов.

В свою очередь замминистра обороны РФ отметил, что мужество и самопожертвование тех, кто сражался на фронтах войны, и та цена, которую они заплатили за Победу, никогда не будут забыты. "Живем мы сегодня в мире, добром соседстве и братской дружбе, и невозможно разделить подвиг, который совершили наши деды и отцы. Мы будем чтить всех вас, уважаемые ветераны, и прославлять", - сказал Фомин. Он добавил, что Победа была, есть и останется одной на всех.

Парад и шествие "Бессмертного полка"

Военный парад в Туркменской столице открыли курсанты и батальон военнослужащих в форме времен войны. Затем перед трибунами промаршировали представители различных родов войск туркменской армии. В праздничном параде также приняли участие всадники на туркменских скакунах. Как отмечает TDH, их появление неслучайно - во время войны были сформированы 97-я и 98-я туркменские конные дивизии, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Затем собравшимся продемонстрировали военную технику времен войны, в том числе боевую артиллерийскую машину БМ-13 "Катюша" и танк Т-34. Технику сопровождали военнослужащие, одетые в форму того времени.

Праздничное шествие продолжили участники "Бессмертного полка". Среди фотографий фронтовиков и тружеников тыла пронесли и портрет деда президента Туркмении Бердымухамеда Аннаева. Завершились торжества праздничным салютом.

Более 300 тыс. выходцев из Туркмении сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 104 человека были удостоены звания Герой Советского Союза. На территории республики были развернуты вывезенные из западных областей страны промышленные предприятия и военные госпитали, сюда эвакуировали учебные заведения, а также детей-сирот. Туркмения также снабжала воюющую армию сельхозпродукцией.