Кадыров передал медучреждениям Чечни 12 новых реанимобилей

"На всех машинах установлены усиленные дизельные двигатели, - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте". - Кареты скорой помощи оснащены самым современным оборудованием - переносными и стационарными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ЭКГ, кислородной разводкой, баллонами. Новая спецтехника пополнит автопарки центральных районных больниц республики".

Ранее фонд приобрел и передал медицинским учреждениям Чечни 10 "ГАЗелей" класса "Б" и 10 реанимобилей класса "С".

В Чечне 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, 369 человек выздоровели, восемь умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Усилен контроль на границах региона.

Глава Чечни отметил, что не исключает возможность смягчения вынужденных мер из-за коронавируса с 15 мая. "А до 12 числа мы разработаем план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Надеюсь, что продолжать его не придется. У нас достаточно коек в больницах, врачей и медикаментов", - добавил он.