Жители 23 регионов России вылетят с Кипра 10 мая

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Жители 23 регионов России смогут вылететь на родину ближайшим вывозным спецрейсом с острова Кипр, который запланирован на утро в воскресенье. Об этом сообщило в субботу в Facebook посольство РФ в Республике Кипр.

"Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и в Республике Мордовия", - сказано в сообщении дипломатического представительства РФ в Никосии.

Информация на электронном табло вылетов и прилетов кипрского международного аэропорта имени Глафкоса Клиридиса говорит о том, что самолет авиакомпании Cyprus Airways выполнит в воскресенье авиаперелет по маршруту Ларнака - Москва - Ларнака, чтобы доставить на родину часть застрявших из-за карантинного режима россиян и вывезти из РФ оказавшихся в аналогичной ситуации граждан Республики Кипр. Вылет рейса CY0486 из кипрской воздушной гавани в московский аэропорт Домодедово намечен на 09:40 (летнее время на острове соответствует московскому), прилет же в Ларнаку обратного рейса номер CY0487 запланирован на 19:20.

Поскольку на острове, как ранее сообщало посольство РФ в Никосии, находится около полутысячи россиян, стремящихся вернуться на родину, то самолет в любом случае не сможет вывезти из Республики Кипр всех желающих. Согласно информации, распространенной в последнем сообщении диппредставительства, данный перелет осуществляется на коммерческой основе при стоимости авиабилета в €300, в которую включены одно место багажа весом не более 23 кг и 1 место ручной клади. Также сообщается, что с гражданами, которые будут включены в список на вылет, специалисты колл-центра Cyprus Airways свяжутся по телефону для обсуждения вопроса оплаты и выписки билетов. Поэтому желающим воспользоваться услугами рейса было рекомендовано быть на связи.

Поскольку количество мест на борту самолета, выполняющего рейс CY0486, ограничено, списки формируются на основании регистрации на портале "Госуслуги". Эту процедуру необходимо было пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.

Организация перехода внутренней границы Кипра

В сообщении посольства сказано, что ранним утром в воскресенье российские дипломаты организуют переход через межобщинную границу Кипра на греческий юг острова тех россиян, которые зарегистрировались на авиарейс Cyprus Airways, но при этом в настоящий момент находятся на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Им предстоит самостоятельно добраться к 6 часам утра до пограничного перехода "Ледра палас" в Никосии, которым обычно пользуются аккредитованные на Кипре дипломаты.

"Переход граждан с севера острова на юг будет осуществляться организованно и только при участии сотрудников посольства строго в соответствии со списком пассажиров, зарегистрированных на рейс по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1", - информировало посольство РФ.

Предыдущий вывозной рейс

Последний раз у россиян была возможность покинуть Кипр и вернуться на родину 10 июня, когда из Ларнаки в Санкт-Петербург и Москву вылетел вывозной рейс "Аэрофлота". Он предназначался для жителей двух крупнейших российских городов, а также Московской и Ленинградской областей и в итоге забрал 169 пассажиров.

Введенный в условиях пандемии COVID-19 запрет на регулярные пассажирские авиарейсы как на Кипр, так и с самого острова вступил в силу 21 марта и с тех пор многократно продлевался. Постепенное возобновление авиасообщения теперь запланировано уже на третьем этапе программы ослабления на Кипре карантинного режима, который стартует 9 июня. Однако конкретные решения о возобновлении полноценного авиасообщения Никосия будет принимать, исходя из развития эпидемиологической ситуации на острове и в тех странах, откуда будут выполняться полеты на Кипр.