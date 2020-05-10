Режим самоизоляции продлили в районах Якутии до 31 мая

ЯКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в ряде муниципалитетов Якутии из-за коронавируса, продлен решением властей до 31 мая. При этом перечень предприятий, которым разрешается работать, увеличивается. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В городе Якутске, [городском округе] Жатае, [поселке в Мегино-Кангаласском районе] Нижнем Бестяхе, [поселке в Булунском районе] Тикси, [городах] Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в [городе в Хангаласском районе] Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

При этом заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. Помимо этого, учебный год в школах республики завершится не позднее 30 мая.

"В арктических районах, в труднодоступных населенных пунктах снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться [в количестве] не более 50 человек. В сельских муниципальных образованиях откроются предприятия торговли и парикмахерские", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по всей республике, кроме труднодоступных районов, во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания обязательно наличие масок и перчаток для персонала, а также социальное дистанцирование и проведение дезинфекции.

В Якутии, помимо режима полной самоизоляции, действует карантин в поселке Ленинский в Алданском районе, в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском и в Сунтарском районах. Всего в регионе зарегистрировано 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 человек, умерли четверо.