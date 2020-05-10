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В Вологодской области остаются подтопленными территории в шести районах

При этом из-за паводка сохраняется режим ЧС в Верховажском районе региона

ВОЛОГДА, 10 мая. /ТАСС/. Вода отступила в Череповецком и частично в Вожегодском районах Вологодской области, но еще остаются подтоплены три жилых дома, 58 придомовых территорий, три участка автодороги и два моста в шести муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по области.

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Вторая волна паводка, которая привела к подтоплениям в восьми районах области, произошла из-за проливных дождей в начале мая.

"На территории Вологодской области остаются подтопленными три жилых дома в городе Харовске, 58 придомовых участков, три участка автомобильных дорог - часть федеральной трассы в Вытегорском районе и два участка дорог местного значения в Усть-Кубмнском и Харовском районах, а также два низководных моста в Сокольском и Вытегорском районах", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, режим ЧС продолжает действовать в Верховажском районе, где в селе Верховажье пока больше всего подтопленных придомовых территорий - 34. В остальных муниципалитетах действует режим повышенной готовности.

Отрезанными остаются семь населенных пунктов, в четырех районах, где проживает 292 человека. "За минувшие сутки освободились от воды 11 придомовых территорий в Вожегодском районе, один низководный мост в Череповецком районе. В готовности к развертыванию три пункта временного размещения на 160 человек, но они пустуют. Люди эвакуировались к родственникам и сейчас постепенно возвращаются в свои дома", - уточнили в ГУ МЧС.

Теги
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