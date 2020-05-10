Кабмин утвердил распределение между регионами более 12 млрд рублей на доплаты медикам

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило распределение межбюджетных трансфертов на сумму более чем 12 млрд рублей, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы в воскресенье на сайте кабмина.

В частности, на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, предусмотрено выделение почти 9,3 млрд рублей. В том числе около 4,4 млрд рублей предусмотрено для медиков Москвы, более 1 млрд рублей - Пермского края.

Кроме того, правительство распределило межбюджетные трансферты на сумму почти 3,2 млрд рублей в целях софинансирования расходов регионов на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска.