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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму проверят данные, что медикам не доплачивают за работу с зараженными коронавирусом

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором говорится, что только один из 324 сотрудников скорой помощи в Керчи получил положенную надбавку за апрель в полном объеме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Власти Крыма проведут служебное расследование на станции скорой помощи Керчи после заявления медиков, что им не выплатили полагающиеся надбавки за работу с зараженными коронавирусом, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

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В соцсетях 8 мая появился видеоролик, в котором утверждается, что из 324 сотрудников керченской скорой помощи надбавки от 20 до 35 тыс. рублей за апрель получил в полном объеме только один человек.

"Выясните, если там по 200 рублей получают люди за работу с больными, то это смех. Надо садиться и пересматривать нормы, подходы. По Керчи назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи центра медицины катастроф. Если люди обратились в публичном обращении, значит, что руководитель, извините, ни черта не делает", - сказал Аксенов.

Зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила на совещании, что информация, изложенная в ролике, уже проверяется. "Выехали в Керчь министр здравоохранения, руководитель центра медицины катастроф. У них сегодня встреча с коллективом, будут присутствовать профсоюзы, рассмотрение самого приказа о назначении доплат за ковидных больных", - рассказала Романовская.

В Крыму по состоянию на 10 мая зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 873 человека. Выздоровели 57 человек, умерли двое.

 

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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