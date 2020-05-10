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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области более 2,3 тыс. человек с коронавирусом лечатся амбулаторно

В регионе после выздоровления уже выписали 665 человек

ТАСС, 10 мая. Более 2,3 тыс. человек, зараженных коронавирусом, в Нижегородской области находятся на амбулаторном лечении, заболевание у них протекает или бессимптомно, или в легкой форме. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного правительства.

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По информации пресс-службы, в регионе 665 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны, подтверждено еще 262 случая заражения, в целом пробы верифицированы у 4 442 человек.

"Из общего числа заболевших 2 350 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 29. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, обследование на коронавирусную инфекцию в регионе прошли более 113 тыс. человек. Больше половины тех, у кого обнаружили вирус, не ощущают практически никаких признаков болезни.

"Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача - максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - цитирует Никитина пресс-служба правительства.

 

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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