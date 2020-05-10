Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне. Информация об этом содержится в постановлении правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в 2020 году.

"В 2020 году <...> будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России", - написано в нем. День России, отмечающийся 12 июня, в 2020 году приходится на пятницу.

Кроме того, в 2020 году дополнительный выходной день будет в среду, 4 ноября, - он связан с празднованием Дня народного единства.

Режим нерабочих дней, действующий в России с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11 мая включительно. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.