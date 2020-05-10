{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

12 июня отмечается День России, который в 2020 году пришелся на пятницу
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне. Информация об этом содержится в постановлении правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в 2020 году.

"В 2020 году <...> будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России", - написано в нем. День России, отмечающийся 12 июня, в 2020 году приходится на пятницу.

Кроме того, в 2020 году дополнительный выходной день будет в среду, 4 ноября, - он связан с празднованием Дня народного единства.

Режим нерабочих дней, действующий в России с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11 мая включительно. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом
В ведомстве также отметили, что решение о повторном переносе ЕГЭ пока не принято
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС