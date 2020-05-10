Около 180 вахтовиков "Велесстроя" сменились с вахты в Белокаменке под Мурманском

ТАСС, 10 мая. Около 180 вахтовиков компании "Велесстрой" смогли смениться с вахты на объекте в Белокаменке в Мурманской области. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в Белокаменке постепенно нормализуется эпидемиологическая ситуация.

"177 вахтовиков "Велессстроя" уехали со строительного объекта в Белокаменке в ночь на 9 мая. Отъезд прошел в рамках перевахтовки персонала компании, которая планомерно переходит в штатный рабочий режим. Это стало возможным благодаря постепенной нормализации эпидемиологической обстановки на объекте", - говорится в сообщении.

В ближайшее время для вновь прибывающих на вахту сотрудников будет разработан и утвержден регламент тестирования на коронавирус. Тем временем продолжается плановая демобилизация персонала. Общее количество вахтовиков, отправившихся из Белокаменки домой, за последние три недели достигло 535 человек. Все они полностью здоровы. Дальнейший отъезд работников с территории вахтового жилого городка в Белокаменке будет, как и ранее, осуществляться в строгом соответствии с Порядком перемещения сотрудников подрядных организаций, утвержденным 28 апреля рабочей группой оперативного штаба Мурманской области.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания "Новатэк" с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании "Велесстрой", был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 тыс. Всего на этой стройке было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. были работниками "Велесстроя". Компания ведет активную работу по вывозу персонала в другие регионы.