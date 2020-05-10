В Приморье действие ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 31 мая

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Действие режима повышенной готовности продлили в Приморье до 31 мая включительно. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно. Такое решение озвучил губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая. Глава региона подчеркнул, что в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших на всей его территории снятие послаблений будет преждевременной мерой", - сообщается на сайте регионального правительства.

Постановлением губернатора Приморского края предусмотрено, что на территории региона временно приостановлено проведение массовых досуговых и образовательных мероприятий с очным присутствием граждан. Организации общественного питания могут оказывать услуги только при доставке заказов или на вынос. Временно остановлена деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек, операторов связи, объектов розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом. Приостановлена деятельность салонов красоты, массажных салонов, соляриев.

Жителям и гостям Приморья разрешено покидать дома для обращения за медицинской помощью, следования к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида или гражданина старше 65 лет - для ухода за ними. Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания. Можно выносить мусор и выезжать на дачные и садовые участки при наличии документов на владение ими.

Запрет также не распространяется на сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь справку, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей. Кроме того, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля - масочный режим. Коронавирус выявлен у 856 жителей региона. В настоящее время состояние 71 человек медики оценивают как тяжелое, 11 пациентов находятся на ИВЛ. Общее число справившихся с коронавирусом жителей края - 188, 10 пациентов умерли.