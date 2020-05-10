Эксперт рассказал о шансах заразиться коронавирусом в открытых водоемах в жаркую погоду

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вероятность заразиться коронавирусом контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме минимальна. Об этом в воскресенье заявил "Российской газете" эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Коронавирус - респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно", - пояснил он.

Лебедев отметил, что прежде чем открыть купальный сезон, необходимо ознакомиться со списком водоемов, в которых можно купаться. Данную информацию следует узнать в территориальных органах Роспотрбнадзора.

"Не надо путать температуру человека и окружающей среды. Вирус - внутриклеточный паразит, он живет в клетках человека, это его естественная среда обитания. Но в окружающей среде или на поверхностях его жизнеспособность очень ограничена, в том числе и температурой. При нагревании от 30 градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается", - добавил эксперт.

Полностью коронавирус дезактивируется при температуре плюс 70 градусов.