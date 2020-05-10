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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Оренбургской области ограничат въезд на территорию Соль-Илецка

В городе ввели двухнедельный карантин из пандемии коронавируса

ТАСС, 10 мая. Власти Оренбургской области планируют ограничить въезд на территорию города Соль-Илецка из-за эпидемиологической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье журналистам сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

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"По Соль-Илецку сложная достаточно последние две недели эпидемиологическая ситуация. Естественно, будет ограничен въезд на территорию города", - сказала Савинова.

Она уточнила, что там есть случаи распространения коронавируса, не связанные с приезжими. Было принято решение ввести в городе двухнедельный карантин. Савинова попросила жителей Соль-Илецка, в частности, исключить походы в гости, соблюдать полную самоизоляцию.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Оренбургской области выявлено 937 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе выявили 42 заболевших, 284 человека выздоровели, пять умерли.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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