Власти разрешили жителям военного городка в селе Пугачево вернуться домой

ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево, где ранее произошел пожар на технической территории бывшего арсенала и стали взрываться снаряды, начнут с 18:00 (17:00 мск) возвращаться в свои дома. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Уважаемые малопургинцы, жители села Пугачево. В 18:00 (17:00 мск) 10 мая допуск жителям в жилые квартиры в военном городке будет открыт. Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу. Для обеспечения общественного порядка группировка сил Росгвардии будет продолжать патрулирование городка до утра 11 мая", - написал Юрин.

Он также отметил, что силы и средства пожарных подразделений продолжают проливку термоочагов. "В 18:00 (17:00 мск) также начнут работу бригады газовой службы по запуску газа в квартиры", - добавил глава района.

Ранее в субботу власти начали эвакуацию маломобильных жителей с территории бывшего военного городка, другие граждане покидали населенный пункт самостоятельно. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что на ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовали питание, дезинфекцию, всех обеспечили средствами индивидуальной защиты. Часть людей переехала к родственникам и друзьям.

В воскресенье после заседания оперативного штаба, который прошел в 12:00 мск, власти района не стали возвращать эвакуированных жителей в дома, находящиеся на территории бывшей военной части. Площадь возгорания на технической территории бывшего арсенала в воскресенье увеличилась сначала до 10, а затем до 15 га, пожар тушат при помощи вертолета Ми-8 и самолета Ил-76. Для мониторинга обстановки ведется постоянный видеоконтроль с использованием беспилотных летательных аппаратов МЧС России.

О взрывах в Пугачево

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.