В Саратовской области режим самоизоляции продлили до конца мая

ТАСС, 10 мая. Режим самоизоляции и повышенной готовности в Саратовской области продлится до конца мая. При этом промышленные предприятия начнут работать с 12 мая, сообщил в воскресенье председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"До 31 мая продлевается режим повышенной готовности и режим самоизоляции, а это говорит о том, что открывать дополнительно какие-либо направления с учетом сегодняшней нашей ситуации мы фактически не можем. Что касается наших промышленных предприятий и все производственные цепочки, они приступают к работе 12 числа в полном объеме", - сообщил Стрелюхин.

Решение о начале работы объектов торговли непродовольственными товарами будет принято позднее, с учетом развития ситуации, отметил председатель правительства. По его словам, заражение коронавирусом выявлено во всех муниципалитетах области.

"Из общего числа заболевших 13 медицинских работников, цифра тревожная. И важная цифра - это растущая суточная пневмония, на сегодняшний день 40", - отметил Стрелюхин, попросив руководителя областного Минздрава обратить внимание на эти моменты.

По состоянию на 9:00 в воскресенье в регионе выявлено 69 новых случае заражения коронавирусной инфекцией, всего данный диагноз подтвержден у 1076 человек.