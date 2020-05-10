Советник Трампа признался, что из-за коронавируса боится ходить на работу в Белый дом

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет признался, что из-за пандемии нового коронавируса опасается ходить на работу в Белый дом.

"Страшно идти на работу, - отметил он в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье. - Я думаю, было бы намного безопаснее, если бы я сидел дома, а не ходил в [рабочее] Западное крыло [Белого дома]. Но в нынешнее время люди должны активизироваться и служить на благо своей страны".

Хассет рассказал, что он следует всем рекомендациям врачей, соблюдая "решительное социальное дистанцирование". По его версии, сотрудники администрации "прилагают героические усилия" по преодолению кризиса в стране.

Советник президента назвал Западное крыло Белого дома, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников, "тесным, многолюдным местом". Он добавил, что работать "немного рискованно".

По данным телекомпании CNN, дополнительные меры по уборке помещений были введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - жены советника главы государства Стивена Миллера. На удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих, отметила телекомпания. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного новым коронавирусом. В субботу газета Washington Post также отметила, что некоторые сотрудники Белого дома высокого ранга запрещают своим подчиненным работать из дома.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 78,8 тыс. человек.