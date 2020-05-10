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75-летие Победы

В Израиле государственная церемония в честь 75-летия Победы прошла без присутствия публики

Министр репатриации и интеграции Йоав Галант отметил, что "пандемия коронавируса изменила все планы" по празднованию Дня Победы в 2020 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Государственная церемония, посвященная 75-летию Победы, состоялась в воскресенье на горе Герцля в Иерусалиме в присутствии ограниченного количества участников в соответствии с действующими мерами по предупреждению распространения коронавируса. На ней выступили министр репатриации и интеграции Йоав Галант, министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма Авраам Гринзайд, трансляцию мероприятия осуществляли в прямом эфире Девятый канал израильского ТВ и государственное радио Kan Reka.

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Чья Победа?

"Красная армия сыграла решающую роль в Победе над нацистской Германией и уничтожении угрозы порабощения всей Европы. Более миллиона еврейских бойцов самоотверженно сражались в рядах армий союзников, большинство из них - в рядах Красной армии, демонстрируя удивительную отвагу. Героизм еврейских солдат и командиров, служивших в Красной армии, проходит красной нитью через наследие Победы над нацизмом", - сказал министр репатриации и интеграции. Галант отметил, что "пандемия коронавируса изменила все планы" по празднованию Дня Победы в 2020 году в Израиле и подчеркнул, что ветераны "стали примером и источником силы для молодого поколения" в этой непростой ситуации, демонстрируя "настоящую стойкость духа и солидарность ради общего блага".

"В эти тревожные дни, когда по всему миру, включая Израиль, шагает коронавирус, именно в это время мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы: нет парадов, нет маршей, нет концертов, но, с другой стороны, в интернете мы можем прочесть и увидеть истории о героях того времени", - сказал, выступая на церемонии, глава Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма. Гринзайд отметил что "Победа была сложной, болезненной". "Но эта Победа привела к основанию государства Израиль на этой святой земле, об этом нельзя забывать", - добавил он.

Элькин вышел на трибуну с портретами двух дедов, воевавших в рядах Красной армии на разных фронтах. "Очень важно, что и в такой непростой год мы отмечаем День Победы здесь, на горе Герцля. Впервые с девяностых годов парад Победы не шагает по улицам Иерусалима, в других городах тоже отменились марши. Но мы помним Победу и мы помним то, что они (ветераны - прим. ТАСС) сделали", - сказал министр.

Причина переноса празднования

В Израиле, как и в России, День Победы официально празднуют 9 мая, но в нынешнем году он пришелся на субботу, поэтому церемония на горе Герцля состоялась на следующий день. Как отметил накануне в интервью ТАСС Элькин, "с этим ничего поделать нельзя, в Израиле даже День независимости сдвигают, если он выпадает на субботу". Министр подчеркнул, что на горе Герцля проходят "все основные церемонии, включая и церемонию Дня независимости Израиля". Он также сообщил, что торжественное заседание в Кнессете (парламенте страны), посвященное 75-й годовщине разгрома нацистской Германии, пройдет 11 мая также в сокращенном формате в соответствии с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Теги
Израиль75-летие Победы
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