ФСИН получила 230,1 млн рублей на выплаты сотрудникам, работающим с больными COVID-19

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 230,1 млн рублей на выплаты сотрудникам ФСИН, работающим с лицами, заразившимися коронавирусом нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном интернет-портал е правовой информации.

"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 230,1 млн рублей в целях осуществления дополнительного денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распоряжении за подписью и. о. премьер-министра России Андрея Белоусова.

Также сообщается, что дополнительные выплаты должны быть предоставлены не менее 8,5 тыс. сотрудников.

"ФСИН России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте I настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации 1 февраля 2021 г.", - отмечается в документе.