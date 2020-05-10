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Пандемия коронавируса нового типа

ФСИН получила 230,1 млн рублей на выплаты сотрудникам, работающим с больными COVID-19

Дополнительные выплаты должны быть предоставлены 8,5 тыс. сотрудников

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 230,1 млн рублей на выплаты сотрудникам ФСИН, работающим с лицами, заразившимися коронавирусом нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 230,1 млн рублей в целях осуществления дополнительного денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений за работу с лицами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распоряжении за подписью и. о. премьер-министра России Андрея Белоусова.

Также сообщается, что дополнительные выплаты должны быть предоставлены не менее 8,5 тыс. сотрудников.

"ФСИН России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте I настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации 1 февраля 2021 г.", - отмечается в документе.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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