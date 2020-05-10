Режим самоизоляции для авиапассажиров, прилетающих в Калининград, продлили до 31 мая

КАЛИНИНГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан, прилетающих в Калининградскую область из других регионов России, продлевается до 31 мая. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Обсервацию для прилетающих в Калининград из других субъектов РФ продляют до 31 мая", - сказали в оперштабе.

Режим самоизоляции для этой категории людей ввели в Калининградской области с 20 апреля. Планировалось, что он будет действовать до 17 мая.

Представитель штаба уточнил, что ежедневно самолетами через аэропорт Храброво прибывают порядка 200-300 человек. 14-дневный режим самоизоляции прибывающие авиарейсами проходят либо дома, по месту жительства, либо в обсерваторах, которых в регионе четыре - на 191 место в целом.

По данным помощника гендиректора аэропорта Храброво Натальи Грицун, ежедневно аэропорт принимает 6-8 авиарейсов из различных российских городов.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 10 мая обследованы на коронавирус 27 568 человек, из них выявлено 713 случаев заражения (188 человек выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 2 129 человек, в том числе 110 в условиях обсерватора.