Мособлсуд вслед за московскими судами продлил ограниченный режим работы до 31 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский областной суд продолжит работу в ограниченном режиме до 31 мая, как и Мосгорсуд и суды общей юрисдикции города Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее Мособлсуд заявил о намерении с 12 мая возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях, а с 13 мая - слушание гражданских и административных дел.

"Введенные ранее ограничения продлеваются с 12 по 31 мая 2020 года", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что личный прием граждан приостановлен, в здание суда допускаются только участники судопроизводства при наличии масок, респираторов, а также после измерения температуры тела.

Как сообщалось ранее, Мосгорсуд и суды общей юрисдикции Москвы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая, доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей СМИ, по-прежнему будет ограничен. Вход в здания участников процессов будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток.

Вместе с тем источник в судебной системе сообщал ТАСС, что российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. При работе должны соблюдаться требования главного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности в соответствующем субъекте, в том числе правила социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.