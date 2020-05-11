В Чечне около 140 тыс. семей получили продуктовую помощь в День памяти и скорби

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова раздал продукты около 140 тыс. семьям, которые находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Акцию приурочили ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, который ежегодно отмечается 10 мая.

Масштабную благотворительную акцию провел Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В продуктовых наборах "есть все самое необходимое, более 15 наименований", рассказал мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

Фонд также провел благотворительную акцию в Дагестане, в рамках которой продуктовую помощь получили 14 тыс. семей. Кроме того, медучреждениям Хасавюртовского района и города Хасавюрт были переданы медикаменты, оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом.

"Мы не разделяем наших, ваших, бывших или не бывших, это объединяющий день для всех. Нас всегда разделяли, а Ахмат-Хаджи протянул руку братству, дружбе, помощи и объединил наш народ. У нас консолидированное общество, и сегодня мы живем в мире, дружбе", - заявил в интервью журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

День памяти и скорби народов Чечни отмечается с 2011 года. В этот день в регионе вспоминают жертв депортации 23 февраля 1944 года, жителей, погибших в первую и вторую военные кампании, а также трагическую гибель 9 мая 2004 года первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.