Власти Красногорска разыскивают родственников пострадавших при пожаре в хосписе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поиск родственников пожилых людей, которые проживали в хосписе в Красногорске в Подмосковье, где произошел пожар, организовали власти городского округа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации муниципального образования.

"Действует штаб оказания помощи пострадавшим, идет розыск родственников пожилых людей, проживавших в коттедже по улице Тенистая, д. 4 <...> На данный момент мы обзваниваем родственников тех... кто проживал в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких", - процитировали в сообщении слова главы округа Эльмиры Хаймурзиной.

Пожар в хосписе в частном коттедже в поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь с 10 на 11 мая. По данным МЧС, девять человек погибли на месте, еще девять госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое пострадавших размещены в отделении терапии.