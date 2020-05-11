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Новый сервис на портале госуслуг упростит доступ к информации о залоге имущества

На сайте теперь можно будет проверить, находится ли объект продажи в обременени

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новый сервис на портале госуслуг, объединяющий реестр уведомлений о залоге движимого имущества и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, упростит доступ россиян к информации о залоге имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

С 11 мая на сайте госуслуг можно будет проверить, находится ли объект в обременении (например, при покупке автомобиля). С этой даты вступает в силу закон об упрощенном поиске информации по движимому имуществу.

"Гражданам, которые уже пользуются единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), будет удобно получать сведения на этой площадке без специального посещения двух других ресурсов. Нововведение упростит доступ к информации об обременениях за счет возможности сквозного поиска в указанных реестрах с помощью ЕПГУ. То есть, по сути, заработает удобный дополнительный сервис, объединяющий в себе два реестра", - рассказали в пресс-службе палаты.

Там отметили, что информация о наличии обременений полезна каждому, кто планирует приобретение на вторичном рынке автомобиля, производственного оборудования, партий товара, даже, например, крупного рогатого скота и любого другого движимого имущества. В частности, по информации палаты, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, то есть находится в залоге. Таким образом, при покупке транспортного средства с рук есть риск приобретения авто с обременением. Однако даже если продавец утаит информацию о залоге, ее можно будет найти, проверив имущество с помощью сервиса. Проверка движимого имущества на предмет наличия обременений самостоятельно через интернет была и останется бесплатной, сообщили в нотариальной палате.

В пресс-службе добавили, что за 2019 год к реестру уведомлений о залоге движимого имущества через интернет-портал ФНП обратились 2,5 млн раз. В нотариальной палате ожидают, что спрос на портале госуслуг также будет высоким. "Со своей стороны Федеральная нотариальная палата провела все необходимые технические работы и готова к предоставлению доступа к данным реестра уведомлений о залоге движимого имущества через ЕПГУ", - рассказали в палате.

Там также отметили, что дополнительно можно обратиться к нотариусу, чтобы получить удостоверенную им выписку из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, которая в случае суда станет исчерпывающим доказательством добросовестности приобретателя. "Этот документ выступает дополнительной гарантией того, что если данное имущество на момент приобретения не было указано в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, то покупатель является добросовестным, и ни изъятие приобретенного имущества, ни оплата чужих долгов ему не грозят", - рассказали в пресс-службе.

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