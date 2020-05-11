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Пандемия коронавируса нового типа

Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 247 тыс. человек

Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего в стране проведено более 5,6 млн тестов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 247 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остается 247 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 5,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 188 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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