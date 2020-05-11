В Железноводске установят памятник Льву Толстому

ПЯТИГОРСК, 11 мая. /ТАСС/. Единственный в мире памятник молодому Льву Толстому, русскому писателю, который неоднократно бывал в Железноводске (Ставропольский край), установят в городе-курорте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Единственный в мире памятник молодому Льву Толстому установят в Железноводске. Автор романа "Война и мир" именно в молодом возрасте посещал Железноводск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установить скульптуру планируется в Курортном парке. Скульптура будет выполнена в натуральный рост Толстого.

"Здесь у нас он отметил свой 25-й день рождения, и находясь в Железноводске получил известие, что его первая повесть опубликована. Можно считать, что Лев Толстой родился в Железноводске именно как писатель и литератор", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что памятник планируется установить ко дню рождению Толстого - 9 сентября.

Отмечается, что в 2019 году в Железноводске установили барельеф Толстого. Всего в России установлено более 20 памятников Льву Толстому, и везде он изображен в пожилом возрасте.