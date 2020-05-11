В Дагестане установили ПВР для граждан Азербайджана, не выехавших из РФ из-за пандемии

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. ГУ МЧС по Дагестану развернули палаточный городок для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину в связи с временным закрытием государственной границы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом написал глава Дербента Хизри Абакаров в Instagram.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. Отмечалось, что в работе были задействованы около 30 человек.

"По поручению главы Дагестана Владимира Васильева МЧС республики установили палаточный городок на Куларском посту. Здесь временно будут размещены граждане Азербайджана, которые не могут попасть на родину из-за закрытой границы между нашими государствами", - написал он. Абакаров также добавил, что в импровизированный палаточный городок проведут электричество. Средства на это выделил сенатор Сулейман Керимов, отметил глава Дербента.

Кроме того, по словам Абакарова, в ближайшие дни в ПВР появится кухня, столовые помещения, медпункт, санузлы, а также специальное место, где можно будет принять душ. Внутри палаток будут оборудованы деревянные настилы, также привезут кровати и столы. "Мы не могли оставить в беде наших соседей, наших братьев, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Мои помощники привезли им одеяла, матрасы, комплекты постельного белья и посуды, утварь для приготовления пищи, готовые блюда, чтобы они могли пообедать, продукты питания, в том числе мясо", - написал глава Дербента.

Абакаров выразил благодарность жителям Дербента, Дербентского и Магарамкентского районов за то, что приютили у себя в домах целые семьи. Кроме того, он поблагодарил глав этих муниципалитетов, которые, по его словам, ежедневно общаются с оказавшимся в трудной ситуации гражданами Азербайджана.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Магарамкентского района оказывают помощь с питанием и жильем гражданам Азербайджана, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и остались перед международным таможенным пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр". При этом российскую территорию через него покинули несколько сотен граждан Азербайджана, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе.