Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в понедельник в эфире телеканала " ЛенТВ24 ".

"Почувствовал недомогание, повысилась температура. Вызвал врачей. Вечером пришло СМС от доктора, - у вас подтверждение [коронавируса], с предложением госпитализироваться. Я ответил, что не буду госпитализироваться, я хочу поработать. Ко мне приехали, взяли с меня расписку об отказе в госпитализации, дали мне еще набор лекарств, которые я должен был принимать. Первые пять дней, - очень тяжелое состояние. На пятый день мне врачи сказали поздравляем, - вам удалось пройти без осложнений. Это была первая маленькая победа. До сих пор есть слабость, и прежнее состояние не вернулось, но я сегодня безопасен для общества", - сказал Дрозденко. Он отметил, что действовал строго по предусмотренному протоколу.

Губернатор региона 5 мая завершил двухнедельный режим самоизоляции и вернулся на рабочее место, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Как рассказали агентству 3 мая в пресс-службе регионального парламента, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получил предварительный положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Дрозденко 21 апреля написал на своей странице в Instagram о переходе всей администрации на дистанционный режим работы после выявления коронавируса у нескольких чиновников разного уровня.

О противоэпидемиологических мерах в Ленинградской области

В Ленинградской области с 31 марта действует рекомендация об ограничении выезда граждан за пределы района проживания, постановлением губернатора был ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах. С 16 апреля в регионе был введен запрет на работу парикмахерских и бань, который частично снят в ряде населенных пунктов. Разрешена торговля продуктами питания, зоотоварами, газомоторным топливом, аптечными, хозяйственными, детскими, строительными товарами, автозапчастями, табачными изделиями, товарами для сада и огорода, газетами и журналами при обязательном обеспечении персонала средствами индивидуальной защиты и безопасного расстояния между посетителями. Запрещены посещение лесов и охота.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) - добавлены подробности по тексту.