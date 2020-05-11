В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти еще одной медицинской сестры из-за заражения коронавирусной инфекцией. Женщина работала в городской поликлинике, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе комитета.

"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.

Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.

Случаи заражения медработников ранее были зафиксированы в НИИ им. Вредена, НИИ им. Джанелидзе, Мариинской больнице, больнице Святого Георгия, психиатрической больнице имени Кащенко и других учреждениях здравоохранения. Умерли две санитарки НИИ им. Вредена, у них было подтверждено заражение коронавирусом. Кроме того, умерла сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала. Известно также о гибели врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи, одного врача и двух медсестер НИИ им. Джанелидзе, но выводы комиссии о причинах их смерти не сообщались.

По последним данным комитета, в инфекционной больнице им. Боткина проходят лечение после заражения коронавирусом 214 медицинских работников, трое из них на искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 307 случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 7 711. По этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел 1 681 человек, умерли 56, в том числе трое за последние сутки.